



رابط استعلام عن مخالفات المرور





وأتاحت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله الاستعلام الالكتروني عن إجمالي قيمة المخالفات المرورية دون الحاجة إلى الذهاب لمقرات إدارة العامة للمرور والتعامل المباشر مع الموظفين لمنع التكدس والتجمع خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة بين المواطنين حيث يقضى على الخلايا المناعية في الجسم ويتسبب في الوفاة الفورية.









خطوات الاستعلام الالكتروني عن المخالفات المرورية





يمكن للراغبين من السائقين وأصحاب المركبات الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية





كتابة بيانات صاحب السيارة المراد الاستعلام عنها





كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة





الضغط على كلمة الاستعلام





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تعرف على طرق دفع المخالفات المرورية إلكترونيا





يمكن من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية معرفة استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر وزارة الداخلية و طرق الدفع الالكتروني المخالفات المرورية وهى ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM وتطبيق فوري على الهاتف المحمول و شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية فوري وأمان وضامن وبنيي لتسهيل التعاملات المرورية للمواطنين خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

احتلأعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة للدفع الالكتروني تسهيلا على المواطنين لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير التالي رابط وخطوات الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا وطرق الدفع الالكتروني التي حددتها وزارة الداخلية.