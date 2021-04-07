رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر وزارة الداخلية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:48 م
مخالفات المرور
مخالفات المرور
شيماء حسين
طباعة
احتل استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر وزارة الداخلية أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة للدفع الالكتروني تسهيلا على المواطنين لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير التالي رابط وخطوات الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا وطرق الدفع الالكتروني التي حددتها وزارة الداخلية.

رابط استعلام عن مخالفات المرور


وأتاحت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام الالكتروني عن إجمالي قيمة المخالفات المرورية دون الحاجة إلى الذهاب لمقرات إدارة العامة للمرور والتعامل المباشر مع الموظفين لمنع التكدس والتجمع خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة بين المواطنين حيث يقضى على الخلايا المناعية في الجسم ويتسبب في الوفاة الفورية.


خطوات الاستعلام الالكتروني عن المخالفات المرورية


يمكن للراغبين من السائقين وأصحاب المركبات الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية

كتابة بيانات صاحب السيارة المراد الاستعلام عنها

كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة

الضغط على كلمة الاستعلام

اقرأ أيضاً


تعرف على طرق دفع المخالفات المرورية إلكترونيا


يمكن من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية معرفة استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر وزارة الداخلية و طرق الدفع الالكتروني المخالفات المرورية وهى ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM وتطبيق فوري على الهاتف المحمول و شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية فوري وأمان وضامن وبنيي لتسهيل التعاملات المرورية للمواطنين خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«يوميات خ م» هاشتاج يتصدر تويتر لفضح دكتور خائن.. ورضوى الشربيني: «هتزعل جامد»

سائق دهس زوجين بأكتوبر للنيابة: «نصيبهم كده»

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

ارتفاع عدد مصابي حادث طريق السخنة لـ22 شخصًا


الصور

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

«سأموت غدا يا عزيزة».. كيف تنبأ موليير الشرق برحيله؟

«أنقذتنا الحكومة».. موقف محرج يجبر سامية جمال على عدم الاحتفال بالعيد

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تكرم علماء القبطيات ببيت السناري.. غدا

لم يكونوا عمالقة.. خرافات حول حجم أجساد المصريين القدماء

السبت.. ندوة حول محمد عفيفى مطر فى بيت الشعر بالأقصر

ختام اليوم الأول من مؤتمر «مئوية ثروت عكاشة»