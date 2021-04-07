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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الصين لميركل: علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي تواجه تحديات

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:05 م
رئيس الصين
رئيس الصين
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الرئيس شي جين بينج، قال للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي تواجه "تحديات عديدة"، وإنه يأمل في أن يتمكن التكتل "بشكل مستقل" من إصدار الأحكام الصحيحة.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نص مكالمة هاتفية بين شي وميركل، قال فيها الرئيس الصيني إن على الصين والاتحاد الأوروبي "احترام بعضهم البعض" و"التخلص من التدخل"، دون أن يفصح عن مصدر مثل هذا التدخل.

وتقود ميركل ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2005، وفرض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أول عقوبات كبيرة ضد مسئولين صينيين منذ عام 1989، بسبب تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانج، وردت بكين، التي تنفي كل تلك المزاعم، بإدراج بعض النواب والكيانات في الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء.

وأضافت الوكالة أن شي حث ألمانيا والاتحاد الأوروبي أيضا على بذل جهود مشتركة مع الصين للحفاظ على تطور صحي ومستقر للتعاون الثنائي.

وتابع قائلا إن الصين على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز "التوزيع العادل والمعقول" للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وإنها تعارض استحواذ دول بعينها على تلك اللقاحات.

وقالت أولريكه ديمر، المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، إن ميركل وشي ناقشا الجهود الدولية لإنتاج وتوزيع لقاحات الوقاية من كوفيد- 19 وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، واتخاذ خطوات لحماية المناخ والتنوع البيولوجي.

وأضافت أنهما وافقا على توطيد العلاقات الثنائية خلال مشاورات حكومية صينية- ألمانية من المقرر عقدها أواخر الشهر الجاري.

وقالت: "شددت المستشارة (ميركل) على أهمية الحوار في كل مجالات العلاقات بما في ذلك القضايا موضع الخلاف"، دون أن تفصح عن تفاصيل بشأن مواضع الاختلاف بين البلدين.

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