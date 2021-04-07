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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خريطة مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:55 م
الاختيار 2
الاختيار 2
شيماء حسين
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مع اقتراب الماراثون الرمضاني يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة خريطة مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2021 و أبطال الأعمال الدرامية المعروضة خلال الموسم الرمضاني.


خريطة مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض


يضمن الماراثون الرمضاني هذا العام مجموعة هائلة من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل الاختيار 2 بطولة أحمد مكي وكريم عبد العزيز والذي أعلنت مجموعة قنوات أون عن عرضه، ومسلسل ملوك الجدعنة بطولة كلا من الفنان عمرو سعد و مصطفى شعبان والذى أعلنت مجموعة قنوات MBC عن عرضه، ومسلسل حرب أهلية بطولة يسرا و باسل الخياط وقد أعلنت مجموعة قنوات CBC عن عرضه.

تردد القنوات العارضة لمسلسلات رمضان


يمكن للراغبين في مشاهدة مسلسلات رمضان ضبط إشارة بث القنوات العارضة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات حيث يمكن ضبط تردد قناة أون على 10853 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 و يمكن ضبط تردد قناة DMC على 11449 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وضبط قناة CBC على تردد 11785 و استقطاب أفقي معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. 

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أبرز برامج رمضان 2021


يمكن وضع خريطة مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض عليها وأبرز البرامج الترفيهية التي يتم عرضها ويأتي على رأسها برنامج المقالب للفنان رامز جلال الذي يحصد كل موسم رمضاني أعلى نسب مشاهدة وبرنامج خمس نجوم الذي يجمع غادة عادل ونور وكريم فهمي ومصطفى قمر ومحمد الشرنوبي وهو برنامج من طراز الكاميرا الخفية بأسلوب غير تقليدي.

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