محمد مظلوم يؤرخ لـ«الحروب العربية» في موسوعة جديدة

يصدر قريبًا عن دار دريم بن للنشر والتوزيع "موسوعة الحروب العربية" للواء دكتور محمد جمال مظلوم.الموسوعة تتألف من ستة أجزاء كل منها يحمل نسق خاص وتشير إلى مجموعة من الحروب المجمعة في اتجاه مشترك، وفيها يقدم اللواء دكتور محمد جمال مظلوم دراسة شاملة لا غنى عنها لكل محب لدراسة الحروب في التاريخ الحديث.الجزء الأول من الموسوعة يأتي تحت عنوان "الحروب العربية الإسرائيلية"، والجزء الثاني يحمل عنوان " الحرب الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة"، أما الجزء الثالث فيأتي تحت عنوان "العدوان الإسرائيلي على العراق، تونس، السودان"، والجزء الرابع بعنوان "حروب الخليج العربي واليمن"، والجزء الخامس بعنوان "الحروب العربية في القرن الأفريقي"، أما الجزء السادس والأخير فيأتي تحت عنوان "الحروب العربية لدول الشمال الأفريقي".