معهد سيروم يطلب 403 ملايين دولار من الحكومة لدعم إنتاج لقاح أسترازينيكا

طلب معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، أكبر منتج للقاحات في العالم، من الحكومة منحة قيمتها 30 مليار روبية (402.97 مليون دولار) لزيادة طاقة إنتاج لقاح طورته شركة أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الأربعاء إن المعهد طلب المبلغ لتسريع وتيرة الإنتاج لتصل إلى 100 مليون جرعة شهريا بنهاية مايو، وأشارت إلى أن معدل الإنتاج حاليا ما بين 65 و70 مليون جرعة شهريا.

ويصنع المعهد جرعات من اللقاح للعشرات من الدول الأكثر فقرا بالأساس لكنه زود بريطانيا وكندا والسعودية أيضا بجرعات من لقاح أسترا زينيكا بسبب مشكلات في الإنتاج في مواقع أخرى.