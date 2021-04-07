فرنسا: القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد

​صرح وزير الخارجية​ الفرنسي ​جان ايف لودريان​، بأن بلاده ستتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل ​الأزمة​ في ​لبنان​ والأيام المقبلة ستكون مصيرية.وقال لودريان فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من تعهداتها، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.وأشار لو دريان إلى أن الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين، والقوى السياسية اللبنانية تتعنت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة، وهناك قوى سياسية في لبنان تضع مطالبا تعجيزية.