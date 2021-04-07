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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على صيدلي يتاجر في أدوية مهربة بالإسكندرية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:29 م
أدوية
أدوية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط صيدلي يتاجر في أدوية ممنوع تداولها داخل البلاد وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة.

وأكدت التحريات ممارسة صيدلى حر، مقيم بمحافظة القاهرة نشاط الاتجار في الأدوية المستوردة وغير مسدد عنها الرسوم المستحقة، من خلال صيدلية بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وكذا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث يقوم بالترويج لنشاطه المؤثم في بيع الأدوية لعملائه بمختلف المحافظات.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وضبطه داخل الصيدلية الخاصة به والمخزن الملحق بها حال ممارسته نشاطه المؤثم.

وتم ضبط كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية الخاصة بعلاج أمراض "الضغط، السكري، السمنة"، بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة.

وبمواجهته أقرّ بحيازته لتلك المضبوطات بقصد بيعها والاستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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