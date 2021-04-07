كندا: لائحة اتهام إيران حول إسقاط الطائرة الأوكرانية «غير كافية»

علقت الخارجية الكندية، اليوم الأربعاء، على لائحة الاتهام الإيرانية والتي تتضمن 10 مسؤولين إيرانيين في إسقاط الطائرة الأوكرانية العام الماضي في طهران، قائلة إنها غير كافية.وكان القضاء الإيراني قد وجه لائحة اتهام ضد 10 مسؤولين في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية التي أودت بحياة، 176 راكبًا، بعد أن طالتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني في يناير من العام الماضي.وأكدت أن الحكومة الكندية لا تزال تسعى إلى تحقيق شفاف وواضح ومحاسبة النظام الإيراني في هذا الشأن، نقلًا عن موقع "إيران إنترناشيونال".كما قالت الخارجية، إن كندا دعت مرارًا إلى مراجعة شاملة وشفافة وفقًا للمعايير الدولية للرد على الأسئلة المهمة في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.وأضافت: "كندا تشعر بقلق عميق إزاء نقص المعلومات والأدلة التي قدمتها إيران في لائحة الاتهام"، مؤكدة أنها ملتزمة بملاحقة ومقاضاة إيران من خلال المساءلة وتحمل المسؤولية الكاملة.ودعت كندا، خلال ردها على أسئلة الموقع الإيراني، أيضًا إلى تعويض عائلات وأقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية.جاء ذلك، بعد يوم من إعلان المدعي العسكري في طهران، غلام عباس تركي، أن القضاء في بلاده وجه لائحة اتهامات ضد 10 مسؤولين إيرانيين متورطين في إطلاق صواريخ الحرس الثوري على الطائرة الأوكرانية.