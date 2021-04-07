بحملات رقابية ودوريات.. استعدادات الجيزة لاستقبال شهر رمضان

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا موسعًا للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومتابعة موقف توافر السلع التموينية والاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين، وأكد خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف الجهود ورفع درجة الاستعداد وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة، للتأكد من الالتزام الكامل بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحال العامة، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق كافة الضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية، والمولات، والمطاعم، والكافيهات والخاصة بمواعيد الفتح والغلق الصيفية، والتي ستبدأ اعتبارًا من 17 إبريل الجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لها من أجل الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين خلال الشهر الكريم.وكلف محافظ الجيزة مديرية الأوقاف بالمرور الدوري على دور العبادة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم، وذلك طبقا للضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للراغبين في إقامة معارض ومنافذ، شريطة أن تكون داخل قطع أراضي فضاء بعيدًا عن الطرق العامة وأن يلتزم القائمين عليها بتطبيق كافة اشتراطات الحماية المدنية، لوقايتهم وحرصًا على سلامة المترددين عليها.و شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية، بالتنسيق مع المديريات الخدمية للتأكد من جودة السلع والمنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على وسائل المواصلات والأسواق للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.ووجه "راشد" بتنظيم ورديات العمل على مدار 24 ساعة بمختلف القطاعات، خاصة لإدارة الإشغالات والبيئة والمتابعة بإدارة مباشرة من قبل رئيس الجهة ونوابه بالتناوب، كما اطمئن على توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالبروتوكولات العلاجية، موجها مدير مديرية الشؤون الصحية بالمرور الدوري على مراكز تلقى لقاح كورونا وتوفير سبل الراحة لحالات الانتظار بها.كما أكد على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء والمراكز، للانتهاء من صيانة المحطات وشبكات المرافق لتجنب حالات تخفيف الأحمال أو الانقطاعات خلال شهر رمضان، وتأجيل أعمال نقل المرافق عدا الطارئة منها على أن يتم توفير ورديات عمل للطوارئ على مدار 24 ساعة،و كلف شركة مياه الشرب بتحسين ضغوطات المياه لمواجهة ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم والصيف.كما شدد على ضرورة تكثيف لجان ضبط مخالفات البناء بنطاق الأحياء والمراكز، مشيرًا إلى استمرار إيقاف إصدار التراخيص بنطاق المدن والسماح باستصدارها بالقرى، في حالة الالتزام بالاشتراطات وأن تكون داخل الحيز العمراني للقرية واستخراج الترخيص من الوحدة المحلية التابع لها لحين تطبيق المنظومة الجديدة للبناء، وفي سياق متصل أحال المحافظ المسؤول المختص عن متابعة مخالفات البناء بمنطقة سقارة، للتحقيق وذلك لتقاعسه عن العمل ووقوع عدد من المخالفات بنطاق إشرافه.حضر الاجتماع نواب المحافظ إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، ورؤساء الأحياء والمراكز ومديري المديريات.