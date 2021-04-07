نجيب زاهي زركش ينضم لمسلسلات DMC

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إدراج مسلسل "نجيب زاهي زركش" من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني إلى قائمة مسلسلات قنوات DMC في رمضان ليعرض بالتزامن مع العرض على قنوات ON خلال الشهر الكريم.وبدأت قنوات DMC صباح اليوم الإعلان عن تواجد العمل الجديد على شبكتها خلال الشهر الكريم وبدأت في عرض البرومو الرسمي للعمل الجديد.وتشهد أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش بطولة يحيى الفخراني في رمضان 2021 الكثير من التحولات والإثارة والتشويق خلال الأحداث ويجمع الفنان يحيى الفخراني صاحب شخصية نجيب زاهي زركش بين الكوميديا والتراجيديا في دوره الجديد بالمسلسل المنتظر من قبل الكثير من الجمهور.المسلسل هو تعاون جديد بين الفنان يحيى الفخراني والمخرج شادي الفخراني والمؤلف عبد الرحيم كمال، حيث يجسد الفنان الكبير دور أب ثري للغاية يفقد نجله الذي لا يعرف أنه متواجد من الأساس وبعد سنوات طويلة للغاية يصل إليه ولا يصدق من المفاجأة ولكنه يحاول التقرب منه فيدخل إلى مجموعة من الأصدقاء التي يتواجد بينهم ابنه.المسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم، "أنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، محمد محمود، تميم عبده ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادى الفخراني".