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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

5 أبريل.. نظر دعوى إبطال رسوب طالب حلوان «المتهم بالتحرش»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:28 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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حددت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، جلسة 15 أبريل الجاري لنظر الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، وكيلًا عن أحد الطلاب والتي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان برسوب موكله في العام الدراسي 2019-2020 على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي.

وشهدت جامعة حلوان واقعة مخلة بالآداب بتاريخ 11 ديسمبر 2019، تمثلت في ضبط طالب وزميلته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعى، وتقرر إحالتهما إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

وأحال مجلس تأديب الجامعة الطالب والطالبة لمجلس التأديب الذى انتهى إلى رسوب الطالب في تيرم كامل، ليطعن على القرار في محكمة مجلس الدولة، علمًا بأنه لم يحضر مجلس التأديب.

ونظرت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم القضية محل النزاع إلى أن أحيلت لهيئة مفوضي الدولة في جلسة 20 ديسمبر الماضي.

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