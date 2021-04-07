العثور على رضيعة حديثة الولادة بمحطة قطارات قوص في قنا

عثر الأهالي على رضيعة حديثة الولادة، اليوم الأربعاء، ملقاة في أحد جوانب محطة قطارات قوص جنوب محافظة قنا.وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قوص يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفلة رضيعة بمحطة سكة حديد قوص، وتبين بعد التحريات أن الطفلة تبلغ من العمر 3 أشهر تقريبا، ملفوفة داخل قطع قماش وملقاة داخل محطة السكة الحديد، وجرى نقلها إلى حضانة مستشفى قوص المركزي، تحت تصرف النيابة.تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.