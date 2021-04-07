عبر مبادرة «مشروعك».. تنفيذ 1953 مشروعا تنمويا في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه تم تنفيذ 1953 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية "مشروعك"، بقيمة تقدر بـ302 مليون و686 ألف و804 جنيهات، وذلك بإجمالي 5012 فرصة عمل تم توفيرها من خلال هذه المبادرة.وأوضحت محافظ دمياط أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الشباب على العمل الحر وتوفير دراسات جدوى لجميع المشروعات وتبنى وطرح المبادرات، مؤكدة أن المحافظة تستهدف تحقيق المزيد فى إطار برنامج "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب وفتح مجالات جديدة لهم ومحاربة البطالة.وقد وجهت المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بتسهيل كافة إجراءات القروض والتيسير على المتقدمين، منوهة الى أن ذلك المشروع يساهم وبشكل مباشر فى دفع عجلة التنمية بالمحافظة.