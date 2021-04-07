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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرقابة الصحية: نسعى للارتقاء لآداء تعويم «إيفر جيفين» بالتأمين الصحي الشامل

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:39 م
الدكتور أشرف إسماعيل
الدكتور أشرف إسماعيل
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن ما أنجزه رجال هيئة قناة السويس في إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات "إيفر جيفين" بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، بات نموذجا يحتذى به، ونطمح في منظومة التأمين الصحي الشامل أن نرتقي لهذا المستوى من السلامة والجودة في الآداء، مشيرا إلى أن مستشفى هيئة قناة السويس تعد من أقدم وأعرق النظم الطبية في مصر وتستعد تماما للتسجيل والاعتماد.

جاء ذلك خلال تكريم الفريق أسامة ربيع في مستهل المؤتمر الذي نظمته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تحت عنوان "مع شركاء النجاح لصحة أفضل.. آفاق التعاون لتطوير إدارة الخدمات الصحية والانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل" بمحافظة الاسماعيلية، في إطار القيام باستكمال تفعيل المنظومة بباقي محافظات المرحلة الأولى والتعريف بدور كل من الهيئتين وخدمات الدعم الفني المطروحة أمام مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة.

وأكد رئيس الاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على انضمام أكبر قدر من مقدمي الخدمات الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل على اختلاف فئاتهم وأنظمتهم الحاكمة من منشآت تابعة لوزارة الصحة، المستشفيات الجامعية، القوات المسلحة، هيئة قناة السويس، الشرطة، القطاع الخاص والقطاع الأهلي، شريطة وفائها بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد، موضحا أن الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمار في الصحة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد، تعد مؤشرات قوية على ما يشهده القطاع الصحي في مصر من استهداف حقيقي للتطوير وتقديم شكل مختلف للخدمة الصحية تليق بمكانة مصر.

شارك في حضور المؤتمر قيادات كل من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب عدد من المتخصصين والخبراء بمجال الجودة والسلامة المهنية والعيادات والمراكز الطبية الخاصة والصيدليات ومعامل التحاليل الطبية ومراكز أشعة، أيضا مسئولين بمستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، ونخبة من ممثلي كبرى الشركات العالمية.

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