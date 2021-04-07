3101 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة فى النمسا

ذكرت وزارة الصحة النمساوية أنه تم تسجيل 3101 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفاد بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 556 ألفا و8 حالات، تعافى منها 522 ألفا و774 حالة، بينما توفى 9456 شخصا.وأوضح البيان أنه تتواجد بالمستشفيات 2455 حالة منها 581 حالة في العناية المركزة، وأشار إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على الولايات الفيدرالية على النحو التالي: بورجنلاند 103 وكارينثيا 159 والنمسا السفلى 474 والنمسا العليا 457 وسالزبورج 197 وستيريا 252 وتيرول 211 وفورارلبرج 118 وأخيرا العاصمة فيينا 1.130 حالة.