سفينة الحرس الثورى للتجسس .. قصة "سافيز" التى هاجمتها إسرائيل

أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية والمقربة من الحكومة، مساء أمس، تعرض السفينة الإيرانية "سافيز" إلى هجوم في البحر الأحمر، ونقلت الوكالة عن مصادر أن السفينة استهدفت بلغم بحري الصق بهيكلها.من جانب آخر، أكد مسئولون أمريكيون لوكالة «رويترز»، أن "القوات الأمريكية لم تشن هجومًا على السفينة الإيرانية التي تم استهدافها في البحر الأحمر".أفادت وسائل إعلام عربية أن هجوماً صاروخياً غامضاً استهدف سفينة شحن إيرانية في البحر الـحمر، قبالة شواطئ إريتريا. وأفادت القناة الإسرائيلية (12) أن السفينة "سافيز" التي تمت مهاجمتها" معروفة لأجهزة استخبارات غربية كسفينة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني للتجسس والمراقبة الإلكترونية.وذكرت القناة (12) أنه في صور التقطتها قبل أشهر طائرات مسيرة سعودية ظهر على متن السفينة "سافيز" وجود قوارب هجومية سريعة، والتي يمكن إنزالها برافعة في قلب البحر، وتستخدم بتنفيذ هجمات ضد سفن. وكان السعوديون قد اتهموا الإيرانيين في الماضي بدعم الحوثيين في اليمن بهجمات ضد سفنهم عن طريق السفينة "سافيز" .وقالت القناة (12) إن السفينة "سافيز" هي سفينة إيرانية تستخدم كقاعدة مراقبة، قيادة وحلقة اتصال بحرية من قبل القوات الايرانية التي تعمل في البحر. وذكرت نقلا عن تحليل لمسئولين استخباراتيين أن السفينة تنشط بشكل أساسي لدعم الحوثيين، وأنها تتخفى تحت غطاء سفينة شحن.من جهته، أكد مسئول أميركي أن الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة بأن قواتها استهدفت السفينة حوالي الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.كما قال المسئول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإسرائيليين وصفوا الهجوم بأنه رد انتقامي على الضربات الإيرانية السابقة على السفن الإسرائيلية، لافتًا إلى أن سافيز تضررت تحت المياه.