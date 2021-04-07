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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة البيئة تضبط 4 مصانع بدون ترخيص في القليوبية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:07 م
مصانع بدون ترخيص
مصانع بدون ترخيص
مريم جبل_ عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت الجهود عن ضبط 4 مصانع بدون ترخيص، بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 5٫250 طن مواد خام كمامة، 787000 كمامة، 2 طن مخلفات بلاستيكية، 20000 زجاجة بلاستيكية، 2،4 طن بكر خيط مختلف الأحجام و100 توب قماش مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون بيانات بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.

وضبط 3 منشأة صناعية- عدم وجود سجل بيئى- بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وفي مجال مكافحة إلقاء المخلفات تم ضبط 7 قضايا "إلقاء مخلفات بالطريق العام" بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية.

وفى مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 40 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.

وتمكنت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية من ضبط 7 وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.

وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط 48 قضية "تلويث نهر النيل والمجارى المائية" بالمخالفة لقانون نهر النيل بنطاق المنطقة المركزية.

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