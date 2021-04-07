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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: مؤشر الحوكمة الوطني ذو مرجعية علمية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:07 م
الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد،
أميرة ممدوح
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عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاجتماع الأول لمجموعة عمل مؤشرات الحوكمة المصرية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن تحسين وضع مصر في مؤشرات الحوكمة يعد من أهم أولويات عمل المعهد، لافتة إلى أن أولى خطوات تحقيق ذلك هو متابعة وتحليل وضع مصر الراهن وتطوره في مؤشرات الحوكمة والتنافسية المختلفة، موضحة أنه في هذا الصدد، أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ثاني تقرير سنوي لمتابعة أداء مصر في المؤشرات الدولية والمتضمن تصنيف مصر في 18 مؤشرا مختلفا للحوكمة، يتم إصدارهم من 12 مؤسسة ومنظمة دولية، وإقليمية ومحلية.

وأوضحت السعيد أن التقرير يهدف إلى تتبّع التغيرات في وضع مصر ومكانتها فيما يخص المؤشرات المختلفة، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية العالمية واستدامة أدائها الاقتصادي، فضلا عن دراسة أسباب تحسن أو تراجع وضع مصر في هذه المؤشرات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال تعزيز الحوكمة.

وحول مؤشر الحوكمة الوطني، لفتت السعيد إلى أنه يتم إعداده حاليا بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية متمثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وهيئة الرقابة الإدارية.

ومن جهتها، قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن مؤشر الحوكمة الوطني يهدف إلى رصد الأداء الوطني في الحوكمة ووضع تقرير سنوي في هذا الشأن.. بالإضافة إلي المجالات المختلفة للتنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي، البيئي، والاجتماعي، موضحة أن المؤشر المقترح يعتمد في قياسه على مجموعة متنوعة من مصادر البيانات بهدف أن يعكس صورة أكثر حيادية وموضوعية للوضع الراهن وجهود الدولة في تعزيز الحوكمة والتحديات التي تواجهها، لافتة إلى أنه مؤشر ذو مرجعية علمية ومتماشي من حيث المضمون مع منهجيات المؤشرات الدولية المتعارف عليها مثل مؤشرات الحوكمة العالمية، ومؤشر مو إبراهيم للحوكمة الإفريقية، و"Doing Business".

وفيما يتعلق بأهمية إنشاء مؤشر وطني للحوكمة، أشارت شريف إلى أنها تتمثل في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة، إلى جانب نشر السياسات الوطنية والإنجازات الوطنية في مجالات التنمية المستدامة، فضلا عن تحسين الأداء ونشر الوعي المجتمعي، تحسين ممارسات الحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى إبراز الجهود الوطنية لتنعكس في المؤشرات الدولية والإقليمية لتصنيف مصر، والتعرّف على أوجه القوة والضعف في أداء مصر والخروج بتوصيات، الأمر الذي سيساهم في تحسين وضع مصر في المؤشر والمؤشرات الدولية الأخرى، لافتة إلى هدف مستقبلي مهم وهو قياس أداء دول أخرى في المنطقة (الشرق الأوسط، الدول العربية، أفريقيا).

جدير بالذكر أن شهر مارس الماضي قد شهد صدور قراري رئيس مجلس الوزراء 505، 506 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس الاستشاري للحوكمة لمدة ثلاث سنوات برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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