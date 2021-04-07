مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم «ملاكي وكارو» على «الزراعي» بسوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين، صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو، علي الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز شرطة المنشاة جنوبي بسوهاج.وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز مركز شرطة المنشاة، بوقوع حادث تصادم علي الطريق الزراعي الغربي، ووجود متوفى ومصابين.وتبين وفاة "ع. م. ع"، 21 عامًا، ويقيم بناحية الحرجة بالقرعان دائرة مركز شرطة البلينا، وأصيب "م. م. ع" ويقيم دائرة مركز شرطة جهينة، كما أصيب 3 أشخاص آخرين يقيمون دائرة مركز شرطة العسيرات.وجري نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.