توريد 5 أفران غاز صديقة للبيئة لقرية الفواخير بمصر القديمة

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم بدء أعمال توريد وتركيب نموذج تجريبي لـ 5 أفران بقرية الفواخير بحي مصر القديمة، تعمل بالغاز الطبيعي وصديقة للبيئة.وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه يجري العمل على تركيب باقي الأفران على التوالي والتنسيق مع شركات المرافق، لتيسير إجراءات التعاقد للأهالي من المنتفعين، مشيرة إلى أن هذا النوع من المزارات السياحية له دور في تنشيط السياحة نظرا لوجوده بالقرب من مجمع الأديان ومتحف الحضارات.و أصدرت نائب المحافظ تعليمات بناء على توجيهات محافظ القاهرة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات والتوجيه باستكمال توصيل جميع المرافق "مياه، غاز، كهرباء، صرف"، والاستمرار في تركيب أفران الغاز لباقي الوحدات بقرية الفواخير، مؤكدة على ضرورة متابعة المشروع بالتنسيق فيما بين اللواء خالد شحاته، رئيس حي مصر القديمة، وبين العميد ماجد فوزي، المسؤول عن متابعة ملف قرية الفواخير بالمنطقة، والسعي لإنهاء كافة الاعمال بأسرع وقت ممكن.كما كلفت المهندسة جيهان عبد المنعم، بضرورة تذليل أي معوقات من شأنها تعطيل او عرقلة الأعمال، والتي شملت أيضا تعلية سور القرية وتوفير امن وحراسة لها لتأمينها ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بها.