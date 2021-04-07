المركزي الهندي يبقى على معدل الفائدة عند 4%

أبقى البنك المركز الهندي على معدل الفائدة بدون تغيير اليوم الأربعاء، مثلما كان متوقعا.وصوتت لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياط الهندي بالإجماع لصالح الإبقاء على معدل الفائدة عند 4%.كما أبقى على معدل إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) عند 3.35 %.وكان البنك المركزي قد خفض معدل الفائدة بواقع 40 نقطة أساسية في مايو 2019، حيث بلغ حجم خفض معدل الفائدة منذ فبراير 2019 نحو 250 نقطة أساسية.