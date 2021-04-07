المركزي الهندي يبقى على معدل الفائدة عند 4%
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:34 ص
وكالاتطباعة
أبقى البنك المركز الهندي على معدل الفائدة بدون تغيير اليوم الأربعاء، مثلما كان متوقعا.
وصوتت لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياط الهندي بالإجماع لصالح الإبقاء على معدل الفائدة عند 4%.
كما أبقى على معدل إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) عند 3.35 %.
وكان البنك المركزي قد خفض معدل الفائدة بواقع 40 نقطة أساسية في مايو 2019، حيث بلغ حجم خفض معدل الفائدة منذ فبراير 2019 نحو 250 نقطة أساسية.
وصوتت لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياط الهندي بالإجماع لصالح الإبقاء على معدل الفائدة عند 4%.
كما أبقى على معدل إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) عند 3.35 %.
وكان البنك المركزي قد خفض معدل الفائدة بواقع 40 نقطة أساسية في مايو 2019، حيث بلغ حجم خفض معدل الفائدة منذ فبراير 2019 نحو 250 نقطة أساسية.