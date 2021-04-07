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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«العدل» تطلق الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:19 ص
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
حسام محفوظ
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أطلقت وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان، الدليل الإرشادي بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل، في إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وفقًا لمعايير الدولية ومجلس الوزراء.

وقالت الوزارة أنه وفي إطار حرص الدولة المصرية على اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية في مختلف قطاعاتها، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، واستمرارًا لقيام وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة لها لاختصاصاتها، مع الحفاظ على صحة وسلامة القضاة وكافة العاملين والمواطنين المترددين عليها، ورغبة منها في تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية ووفقًا لمعايير العمل الدولية والوطنية من أجل تمكين المختصين من العودة الآمنة إلى عملهم والمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل، تأتى فكرة إعداد هذا الدليل.

وأعد الدليل فريق عمل من إدارات وزارة العدل المختلفة، هي إدارات حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتنمية الإدارية والتخطيط والمتابعة، وشئون المحاكم، وهو قابل للتحديث طبقًا لما قد يستجد من توصيات وزارة الصحة والسكان المصرية.

ويهدف الدليل إلى تقديم إرشادات ومعلومات عامة بشأن الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، ولتمكين القضاة والعاملين بديوان وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة من الاستمرارية الآمنة للعمل خلال الجائحة، مع الحفاظ على أدنى حد ممكن من مخاطر انتقال العدوى داخل بيئة العمل.

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