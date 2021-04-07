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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير عراقي: الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد يحظى باهتمام الحكومة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:44 ص
وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وكالات
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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الحوار الاستراتيجي الذي سينطلق اليوم الأربعاء، بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية يحظى باهتمام الحكومة العراقية.

وقال الوزير حسين، في تصريح مقتضب، إن "الحوار الاستراتيجي مع واشنطن في المرحلةِ الثالثة منه، يحظى باهتمام الحكومة العراقيّة".

وأضاف:"نتطلّعُ من خلال هذا الحوار إلى تعزيز العلاقات ذات الإهتمام المشترك وعلى كافة الصُعُد بين جمهوريّة العراق والولايات المتحدة الأمريكيّة".

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