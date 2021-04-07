وزير عراقي: الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد يحظى باهتمام الحكومة

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الحوار الاستراتيجي الذي سينطلق اليوم الأربعاء، بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية يحظى باهتمام الحكومة العراقية.وقال الوزير حسين، في تصريح مقتضب، إن "الحوار الاستراتيجي مع واشنطن في المرحلةِ الثالثة منه، يحظى باهتمام الحكومة العراقيّة".وأضاف:"نتطلّعُ من خلال هذا الحوار إلى تعزيز العلاقات ذات الإهتمام المشترك وعلى كافة الصُعُد بين جمهوريّة العراق والولايات المتحدة الأمريكيّة".