«جمارك التجارية»: دورات تدريبية للمستخلصين للتعامل مع النافذة الموحدة

قال أحمد عبدالواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الدولة جادة في تحديث المنظومة الجمركية وإعادة تبسيط الإجراءات وفقًا لأحدث المعايير الدولية؛ وذلك من خلال منظومة النافذة الموحدة.وأضاف عبد الواحد، أن منظومة النافذة الموحدة تسهم في التيسير على المتعاملين مع الجمارك وتقليص زمن الإفراج وخفض تكاليف التخليص الجمركي وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي وتسهيل التجارة عبر الحدود.وأشار إلى أن الشعبة ستعقد دورات تدريبة "أونلاين" بالتنسيق مع شركة "mts" واتحاد الغرف التجارية لتدريب المستخلصين على منظومة النافذة الواحدة، ولمُتابعة سرعة الانتهاء من أعمال انشاء المراكز اللوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية، حيث تم الاتفاق على قيام كل من الاتحاد العام للغرف التجارية وشركة "MTS" بالتنسيق بينهما بشأن تدريب الشركات على منظومة النافذة الواحدة.ولفت رئيس شعبة مستخلي الجمارك بغرفة القاهرة، إلى أن منظومة النافذة الواحدة تحفز مناخ الاستثمار وتجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، حيث إنه يوجد حاليا بنية تحتية قوية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يساعد على استخدامها وإتقان العمل بها، وأيضا سيساعد على تدريب وتأهيل كوادر بشرية لتشغيل تلك المنظومة على أعلى جوده وكفاءة وأيضًا التحكم لمواجهة العديد التحديات التي تواجه ذلك بشكل كبير.وأوضح عبدالواحد، أن ميكنة منظومة الإدارة الجمركية وربط جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الموحدة يساعد في تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين والبيروقراطية، ويساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة منها التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.وأضاف أن المنظومة الجديدة تعد من خطوات التحول إلى الرقمنة وسيكون لها انعكاسات هامة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسن مستوى الأمان والسلامة والإنتاجية والحركة، وكذلك الاستفادة من توظيف أنظمة حديثة وتعزيز الاتصالات والتنسيق بين جميع الأجهزة.