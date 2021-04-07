برلماني يطالب بزيادة المنافذ السلعية المتحركة لتجنب الزحام في رمضان

طالب النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بزيادة عدد المنافذ المتحركة لبيع السلع، وزيادة عدد ساعات عمل البدال التمويني، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، في الوقت الذي تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في إصابات فيروس كورونا والحديث عن موجة ثالثة، واتجاه بعض الدول للإغلاق لتفادي تفشي الفيروس.وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا وفقا للمؤشرات العالمية، ومن ثم كثرة التجمعات في شهر رمضان سواء للعادات والتقاليد أو الموروث الثقافي بشأن تخزين السلع والمنتجات، ما يعني أن الفترة المقبلة ستشهد تكدسا في الأسوق ومحال البقالة، ما قد يهدر الجهود المبذولة، ويتطلب خطة ورؤية للتعامل مع الأمر.وشدد النائب على ضرورة زيادة عدد منافذ بيع السلع المتحركة، على أن يراعي المناطق ذات الكثافة العالية، وزيادة عدد ساعات البدال التمويني، أو صرف السلع التموينية بالتبادل بين المواطنين لتلاشي الزحام، بالإضافة لحملة توعية في مختلف وسائل الإعلام حول أهمية الالتزام والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.وناشد محسب المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، وأن يكون هناك حرص من الجميع على الحفاظ على صحة نفسه أولا ثم المجتمع، لعدم إهدار الجهود المبذولة منذ بدء الجائحة وحتى الآن.