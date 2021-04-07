مسئولو المالية بمجموعة الـ20 يبحثون إجراءات مكافحة كورونا

ينتظر أن يساند مسئولون ماليون من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى اليوم الأربعاء، زيادة احتياطيات الطوارئ لصندوق النقد الدولي وتمديد تجميد مدفوعات الدين، في إطار جهود مساعدة الدول النامية التي ما زالت تواجه صعوبات للتصدي لجائحة "كوفيد-19".ويُعقد الاجتماع افتراضيا على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما يعطي وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين فرصة للضغط من أجل وضع حد أدنى عالميا للضرائب على أرباح الشركات.وقالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد في مناسبة مع يلين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن الدول الأغنى ينبغي أن تضمن حصول الدول الأقل دخلا على تطعيمات كورونا من أجل صالح الجميع.وأضافت "ليس من سبيل لتجاوز ذلك دون تعاون الجميع".