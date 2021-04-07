حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 7 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: تستدعي بعض الظروف التحفظ والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات، وعدم الإقدام على أي تعديل.عاطفيًا: إذا قوبلت ببرودة من الشريك تراجع وتحفّظ، ولا تلجأ إلى الإصرار، فقد تدفع ثمنًا من كرامتك لاحقًا.صحيًا: كن حكيمًا جدًا، وابتعد عن الضوء والحملات المتعبة التي تبقيك ساهرا حتى ساعات متأخرة من الليل.