حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 7 أبريل 2021
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:46 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، وفيما يخص برج الحوت قالت:
مهنيًا: تستدعي بعض الظروف التحفظ والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات، وعدم الإقدام على أي تعديل.
عاطفيًا: إذا قوبلت ببرودة من الشريك تراجع وتحفّظ، ولا تلجأ إلى الإصرار، فقد تدفع ثمنًا من كرامتك لاحقًا.
صحيًا: كن حكيمًا جدًا، وابتعد عن الضوء والحملات المتعبة التي تبقيك ساهرا حتى ساعات متأخرة من الليل.
مهنيًا: تستدعي بعض الظروف التحفظ والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات، وعدم الإقدام على أي تعديل.
عاطفيًا: إذا قوبلت ببرودة من الشريك تراجع وتحفّظ، ولا تلجأ إلى الإصرار، فقد تدفع ثمنًا من كرامتك لاحقًا.
صحيًا: كن حكيمًا جدًا، وابتعد عن الضوء والحملات المتعبة التي تبقيك ساهرا حتى ساعات متأخرة من الليل.