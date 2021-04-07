تايوان: سنحارب حتى النهاية إذا هاجمتنا الصين

قال وزير خارجية تايوان اليوم الأربعاء، إن الجزيرة ستحارب للنهاية إذا هاجمتها الصين.وأضاف أن الولايات المتحدة توقعت خطر حدوث ذلك وسط تصاعد الضغط العسكري الصيني بما في ذلك إجراء تدريبات بحاملات طائرات قرب الجزيرة.وشكت، تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، من تكرار أنشطة بكين العسكرية في الأشهر القليلة الماضية إذ تتوغل القوات الجوية الصينية يوميا تقريبا في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.وقالت الصين يوم الاثنين إن مجموعة حاملة طائرات تجري تدريبات قرب الجزيرة.قال وزير الخارجية جوزيف وو للصحفيين في مقر الوزارة "حسب فهمي المحدود لصناع القرار الأمريكيين الذين يراقبون التطورات في المنطقة، من الواضح أنهم يرون خطر احتمال أن تشن الصين هجوما على تايوان".