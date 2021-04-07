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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: رئيس الوزراء اليابانى يلمح للدعوة إلى انتخابات مبكرة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:37 ص
يوشيهيدي سوجا
يوشيهيدي سوجا
وكالات
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ذكرت صحيفة أساهي أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قال إن هناك فرصة للدعوة لاجراء انتخابات عامة مبكرة قبل نهاية مدة ولايته الحالية كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في سبتمبر المقبل.

و جاء هذا التصريح، والذي أدلى به في برنامج تلفزيوني أُذيع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، وسط تكهنات مستمرة منذ فترة طويلة بأن سوجا سيحل البرلمان عقب زيارة مقررة للولايات المتحدة هذا الشهر.

وأجريت آخر انتخابات لمجلس النواب في 2017، ولن يجري الاقتراع المقبل قبل أكتوبر من العام الجاري، لكن رئيس الوزراء يملك سلطة حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

ونقلت أساهي عن سوجا قوله خلال البرنامج التلفزيوني "هناك بالتأكيد فرصة لحل البرلمان قبل انطلاق السباق على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي" في إشارة إلى اختيار زعيم للحزب الحاكم.

وفاز سوجا بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر الماضي ليخلف رئيس الوزراء شينزو آبي الذي استقال متعللا بأسباب صحية.

وأبدى سوجا مرارا تخوفه من إجراء انتخابات مبكرة مؤكدا على ضرورة التركيز على اتخاذ إجراءات لاحتواء جائحة كورونا التي تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد.

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