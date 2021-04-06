محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلًا رمضان»

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، معرض أهلًا رمضان، بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والعميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا.وقال المحافظ إن التخفيضات داخل المعارض تتراوح ما بين 25 - 35 % وأنه سيتم إقامة 123 معرض أهلًا رمضان، داخل مراكز المحافظة، منها 3 رئيسية كبرى داخل مدن المنيا وبني مزار، وسمالوط وكذلك 120 معرضًا داخل المواقع التجارية لفروع السلاسل التجارية والسوبر ماركت.أشار المحافظ إلى مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ القوات المسلحة الثابتة والمتحركة، في تخفيضات السلع الغذائية، إضافة إلى مشاركة 50 فرعًا لسلاسل تجارية كبرى و70 فرعًا لسوبـر ماركت.وأكد المحافظ أنه يتم تطبيق التعليمات الواردة بقرار رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 وتحرير المحاضر وتطبيق الغرامات الفورية على الأفراد والمنشآت المخالفة للتعليمات من خلال رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم الصادر بشأنهم قرار وزير العدل رقم 128 لسنة 2020 بمنح (9) رؤساء مدن و(14) نائب رئيس مجلس مدينة بالمحافظة صفة مأموري الضبط القضائيووجه محافظ المنيا، بتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بالالتزام بالتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها،اعتبارًا من 17 إبريل 2021.