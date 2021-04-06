احتجاجات بشوارع البوسنة ضد تأخر الحكومة فى شراء لقاحات كورونا

نزل مئات الأشخاص في سراييفو- عاصمة البوسنة- إلى الشوارع اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على تأخر الحكومة في شراء اللقاحات المضادة لكوفيد-19.وذكر موقع "كليكس دوت بي ايه" أن المتظاهرين نظموا مسيرة أمام البرلمان البوسني ومقر الحكومة.واتهم المحتجون نواب البرلمان بالفشل في شراء اللقاحات، ودعوا إلى استقالة الحكومة البوسنية، وكذلك حكومة اتحاد البوسنة والهرسك.ويتم إعطاء عدد قليل من جرعات التطعيم في البوسنة، التي تعتمد على التبرعات الدولية أو برنامج كوفاكس الدولي لتوزيع اللقاحات.وفي ذات الوقت، تنتشر حالات الإصابة بفيروس كورونا بسرعة في البلاد، حيث تم تسجيل 664 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ 14 يوما الماضية.وتوفي 99 شخصا بسبب كوفيد- 19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 3.5 مليون نسمة.