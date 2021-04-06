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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الاستثمار السوداني يؤكد تقوية العلاقات مع الجنوب

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:16 م
الدكتور الهادي محمد
الدكتور الهادي محمد إبراهيم
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أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، الدكتور الهادي محمد إبراهيم، حرص حكومة بلاده على تقوية وتفعيل العلاقات مع جنوب السودان من خلال تسهيل حركة التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

قال وزير الاستثمار السوداني خلال اجتماعه، الثلاثاء مع نظيره في جنوب السودان الدكتور ضيو مطوك: إن التعاون المشترك بين الدولتين من أولويات الحكومة وأهدافها، مشيرا إلى المكاسب التي يمكن أن يجنيها البلدان من هذا التعاون.

أضاف: "نعمل مع شركات لتأهيل الطرق بين دول الجوار، كما تم إنشاء خمسة مناطق حرة؛ من بينها منطقه حرة بالجبلين بين السودان ودولة جنوب السودان"، موضحًا أن البلدين يمران بتغييرات استثنائية وتحديات تواجهما، لافتا إلى أنه على الحكومتين الاهتمام بمستوى معيشة الناس، ما يتطلب المزيد من التعاون لصالح الشعبين.

من جانبه، دعا الدكتور ضيو مطوك، وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، إلى إحكام التعاون والتنسيق بين الوزارتين، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة، داعيا إلى ضرورة فتح المعابر بين البلدين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون، وحث على الاستفادة من الموارد التي يتمتع بها البلدان واستغلالها لصالح الشعبين.

وبحث اللقاء مجالات التعاون بين السودان ودولة جنوب السودان، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة وفتح المعابر لتسهيل حركة التجارة والاستثمار، بجانب التعاون في مجالات السكة الحديد والموانئ والنقل النهري والتصنيع الزراعي.

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