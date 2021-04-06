الحكومة الليبية: الدبيبة يعتزم زيارة دول الخليج
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:47 م
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أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، سيقوم بجولة تشمل عددا من دول الخليج العربي.
وقال حمودة- وفقا لما أوردته بوابة إفريقيا الليبية- إن الجولة تأتي في إطار مساعي الدبيبة لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي وتعزيز العلاقة بين جميع الدول الخليجية على أساس الاحترام المتبادل.
وقال حمودة- وفقا لما أوردته بوابة إفريقيا الليبية- إن الجولة تأتي في إطار مساعي الدبيبة لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي وتعزيز العلاقة بين جميع الدول الخليجية على أساس الاحترام المتبادل.