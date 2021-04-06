الحكومة الليبية: الدبيبة يعتزم زيارة دول الخليج

أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، سيقوم بجولة تشمل عددا من دول الخليج العربي.وقال حمودة- وفقا لما أوردته بوابة إفريقيا الليبية- إن الجولة تأتي في إطار مساعي الدبيبة لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي وتعزيز العلاقة بين جميع الدول الخليجية على أساس الاحترام المتبادل.