العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

عثر أهالي مدينة رأس البر بدمياط، اليوم الثلاثاء، على جثمان رجل مسن متوفى منذ فترة كبيرة داخل جراچ برأس البر، حيث فوجئ الأهالي بوجود الجثمان.تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على الجثمان، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لكشف ملابسات الوفاة، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.وتبين من الفحص المبدئي أن الوفاة طبيعية والمتوفى من محافظة القاهرة.