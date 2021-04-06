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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نضال الشافعى يشيد بباهر دويدار: مؤلف ذو شخصية إبداعية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:50 م
نضال الشافعي
نضال الشافعي
محمد مجدي
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تحدث الفنان نضال الشافعي عن تفاصيل كتابة حلقات مسلسل "هجمة مرتدة" وكتابة السيناريو من خلال مؤلفه باهر دويدار.

وقال الشافعي لـ"الدستور"، إن الدكتور باهر دويدار مؤلف ذو شخصية إبداعية للغاية ولديه العديد من الأعمال المختلفة والتي أثبتت نجاحه من خلالها، خاصة مقابلته لصعوبة تحويل القصص الحقيقية لأعمال درامية يستمتع بها الجمهور دون أي إحساس بالملل وهذه مهاره خاصة جدًا.

وأكمل نضال: "العمل يندرج تحت نوعية الأعمال المخابراتية، لذا فهو قصة حقيقية حدثت لأشخاص حقيقيين مع اختلاف الأسماء وخلافه، وهو ملف حقيقي للغاية".

المسلسل من بطوله أحمد عز وهند صبري والفنان هشام سليم وأحمد صلاح حسني وإخراج أحمد علاء الديب.

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