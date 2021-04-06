زلزال بقوة 5.3 يضرب الحدود العراقية الإيرانية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة مريوان الإيرانية المحاذية للحدود العراقية.وسجلت الهزة على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة مريوان، ولم ترد معلومات إلى هذه اللحظة عن حدوث أضرار أو وقوع ضحايا بشرية.يذكر أن إيران تقع فوق خطوط صدع زلزالية كبرى، مما يجعلها من أكثر البلاد عرضة للهزات الأرضية.