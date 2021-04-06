ضبط سيدتين اختطفتا رضيعة من داخل حضانة بأسيوط

نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدتين اختطفتا رضيعة من مستشفى بأسيوط، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بأسيوط بلاغًا من أحد الأشخاص بأنه عقب قيام زوجته بولادة طفلة بأحد المستشفيات وإيداعها بحضانة المستشفى، فوجئ عقب ذلك بقيام "ممرضة بالحضانة" بتسليم الطفلة لإحدى السيدات، والتى أبلغتها بأنها خالة الطفلة.تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "سيدة لها معلومات جنائية وعاملة نظافة بالمستشفى"، وتم العثور على الطفلة الرضيعة بمنزل الأولى، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة، حيث إن الأولى متزوجة منذ نحو 8 أعوام ولم يسبق لها الإنجاب، فقامت بإيهام ذويها أنها حامل، واتفقت مع الثانية على أخذ طفلة من حضانة المستشفى مقابل مبلغ مالى، وقامت الثانية بمغافلة طاقم التمريض بالمستشفى، وأخذت الطفلة من الحضانة وإعطائها للأولى، والتى لاذت بالفرار وبرفقتها الطفلة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.