ضبط منظومة اتصالات غير شرعية في «قوصية أسيوط»

نجح رجال الشرطة في ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بإنشاء منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص.وأكدت معلومات شرطة الاتصالات قيام شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، بإنشاء منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، متخذين من محل إقامتهما مركزًا لإدارة نشاطهما غير المشروع.عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط والجهات المعنية، أمكن ضبطهما، وبتفتيش مسكنهما عُثر على (مجموعة من الأجهزة والمعدات التى تستخدم فى توزيع خدمات الإنترنت)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهريًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.