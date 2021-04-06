تعرف على موعد صرف معاش نقابة المعلمين إبريل 2021





موعد صرف معاش نقابة المعلمين إبريل 2021





لم تصدر نقابة المعلمين حتى الآن بيانا رسميا لتعلن من خلاله الموعد الرسمي لتنظيم صرف معاشات المتقاعدين الذي من المقرر أن يكون على 4 دفعات في العام أي بأقسام ربع سنوية تصرف لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المعلمين المحالين للمعاش لبلوغهم سن التقاعد والذي قيمته 120 جنيها شهريا ب 360 كل 3 أشهر وذلك لصالح 550 ألف عضوا على المعاش والتي تصرف من خزينة صندوق المعاشات بإجمالي 135 مليون جنيه للدفعة الأولى و اكثر من مليار جنيه سنويا





جدول صرف معاشات المتقاعدين عن العمال بالدولة ٢٠٢١





وفقا لأعلان الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية فإن موعد صرف معاشات المتقاعدين عن العمل خلال الفترة من 1 إلى 7 إبريل الجاري وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة وذلك لتنظيم عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين كبار السن الذين هم من أكبر الفئات العمرية المعرضين للإصابة حيث ينتشر الفيروس بعدم إتباع الإجراءات الاحترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية





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أعداد المستحقين لمعاش نقابة المعلمين





يتساءل الكثير عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين إبريل 2021 وإعداد المستفيدين فوفقا الأعداء الرسمية التي أعلنتها النقابة أن عدد المستحقين للمعاشات قرابة 259 ألف عضوا وذلك بإجمالي 89 مليون جنيها وذلك لضمان حياة كريمة للأعضاء المشتركين في الجمعية العمومية لنقابة المعلمين وفقا لقانون النقابات













يرغب الكثير من المواطنين في معرفة معلومات عنلذلك يلجأون إلى محرك البحث العالمي جوجل حيث حظى على أعلى نسب مشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية ولذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد صرف المعاشات و آخر موعد لصرف معاشات المتقاعدين وفقا للشرائح المالية لوزارة لهيئة التأمينات الاجتماعية