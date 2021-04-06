شهود عيان في نبش قبر ضحية كورونا: أصيبت بالوباء منذ أسبوعين

استمعت نيابة حلوان الجزئية، الثلاثاء، إلى أقوال عدد من شهود العيان في واقعة نبش مقبرة ممرضة متوفاة بكورونا وحرق جثتها بمقابر عزبة الباجور.وأكد شهود العيان أن المتوفاة تعمل في الجهاز الإداري بالمستشفى وأنها غير متزوجة، وتعيش في منزل عائلتها عقب وفاة والديها وتعمل في المستشفى منذ 15 عامًا وأنها طلبت إجازة منذ أسبوع لإصابتها بكورونا وارتفاع درجة حرارتها، ومنذ 3 أيام تبين نقلها لمستشفى الحميات؛ وتم وضعها في العناية المركزة، مؤكدين أن المجني عليها ليس بينها وبين أحد أي خلافات.