اليونان يتعهد بالوقوف إلى جانب ليبيا لتحقيق الاستقرار

تعهد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكي، اليوم الثلاثاء، بالوقوف إلى جانب ليبيا لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.وأوضح ميتسوتاكيس - خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الهدف الرئيس للزيارة استئناف عمل السفارة في ليبيا، مؤكدًا أنه بعد افتتاح السفارة اليونانية بطرابلس سيتم فتح القنصلية في بنغازي، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.وشدد على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت، مؤكدا أن خفر السواحل الليبي له دور بارز في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من ليبيا.