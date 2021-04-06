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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قنوات عرض مسلسل الاختيار الجزء الثاني في رمضان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:43 م
مسلسل الاختيار الجزء
مسلسل الاختيار الجزء الثاني
شيماء حسين
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عقب نجاح الجزء الأول في المارثون الرمضاني 2020 يسارع الكثير من المواطنين بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تفاصيل مسلسل الاختيار الجزء الثاني في رمضان.. القناة الناقلة وقصته والذي سيعرض خلال رمضان 2021 لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبطال العمل الفني وأحداث قصته و القنوات الفضائية الناقلة له و البرومو الرسمي و البوستر الدعائي للمسلسل اللذان أطلقتها شركة سينرجي الإنتاج الفني و حققا نسب مشاهدة عالية عبر موقع اليوتيوب خلال ساعات من إطلاقهما 

مسلسل الاختيار الجزء الثاني في رمضان ٢٠٢١


يواصل صناع مسلسل الاختيار تقديم سلسلة بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية من خلال عدة أجزاء تحميل اسم "الاختيار" حيث دارت أحداث الجزء الأول حول بطولة الشهيد البطل أحمد المنسي فيما يدور أحداث الجزء الثاني حول كفاح رجال الشرطة المصرية في الحفاظ على أرواح المواطنين من شعب مصر من الإرهاب الغاشم وقد أعلنت مجموعة قنوات On و مجموعة قنوات MBC عرض الجزء الثاني من المسلسل عبر شاشتها خلال شهر رمضان


أبطال مسلسل الاختيار الجزء الثاني 


شارك في الجزء الثاني والذي يحمل اسم "رجال الظل" كلا من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي والفنان عمرو عبد الجليل و مراد مكرم و ويظهر كلا من محمد فراج وخالد النبوي و إياد نصار ضيوف شرف خلال الحلقات كما يقوم الفنان أحمد العواضي بنفس دره في الجزء الأول الإرهابي الذي تم إعدامه هشام عشماوي المسلسل من إخراج بيتر ميمي و تأليف هاني سرحان وإنتاج شركة سينرجي الإنتاج الفني حيث يتم عرض حلقات المسلسل خلال المارثون الرمضاني 2021

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برومو مسلسل الاختيار و البوستر الدعائي له


يتشوق الكثير من المواطنين في معرفة تفاصيل مسلسل الاختيار الجزء الثاني في رمضان.. القناة الناقلة وقصته خاصة عقب إطلاق الشركة المنتجة " سينرجي" علي حسابها الرسمي بورمو و بوستر المسلسل منذ عدة أسابيع و الذان حصلا على نسب مشاهدة عالية خلال ساعات فقط من إطلاقهما والذي يدلان على مدى الأحداث المشوقة والتي تروي تفاصيل بطولات أبناء القوات المسلحة والشرطة 

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