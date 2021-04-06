بايدن بصدد تبكير خطة تطعيم البالغين الأمريكيين إلى 19 أبريل

أكدت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن الرئيس الأمريكى جوبايدن من المنتظر أن يعلن اليوم تبكير موعد الانتهاء من خطة تطعيم البالغين ضد كورونا فى عموم الولايات المتحدة إلى 19 أبريل الجارى وليس فى الأول من مايو المقبل، كما كان مخططا لها.وحسب ما قاله مسئول فى الرئاسة الأمريكية، ذكرت الوكالة، فى خبر عاجل بثته قبل قليل، أن بايدن سيعلن عن ذلك فى البيت الأبيض فى وقت لاحق اليوم بعد انتهائه من زيارة أحد مراكز تقديم اللقاحات فى فيرجينيا، وأشار المسئول الرئاسى الأمريكي، الذى طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إلى أن بايدن سيجري مراجعات ضرورية اليوم قبل الإعلان عن موعد التاسع عشر من أبريل رسميا.كان الرئيس الأمريكى قد أعلن قبل أسبوع أن 90% من البالغين الأمريكيين سيتم تلقيحهم ضد الكورونا بلقاح من بين لقاحات ثلاثة اعتمدتها الولايات المتحدة لمقاومة الوباء بحلول التاسع عشر من الشهر الجارى، وزيادة عدد مراكز التطعيمات بمعدل مركز لكل خمسة أميال مربعة فى جميع مناطق الولايات المتحدة وصولا لأكبر عدد من أفراد الشعب الأمريكى.