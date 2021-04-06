«القومي الإيراني»: لا يمكن التفاوض على قضايا خارج الاتفاق النووي

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن التفاوض على قضايا خارج الاتفاق النووي، وفق قناة "العربية".واستضافت العاصمة النمساوية "فيينا"، الثلاثاء، محادثات في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي وقّع في عام 2015.ومن المقرر أن تشارك الولايات المتحدة في المباحثات، ولكن طهران استبعدت مفاوضات مباشرة مع واشنطن قبل رفع العقوبات الأمريكية عليها.