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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسين الجندى: متحمس لمشاهدة مسلسلات رمضان.. وهؤلاء زينة الموسم «فيديو»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:09 م
حسين الجندي
حسين الجندي
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قال حسين الجندي، الصحفي بجريدة "الدستور" والناقد الفني، إنه متحمس لمشاهدة عدد كبير من الأعمال الفنية في موسم دراما رمضان ٢٠٢١، مشيرا إلى أنه ينتظر عرض مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال ومسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان ومسلسل "الاختيار" بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

وأوضح "الجندي" خلال لقائه في برنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة قناة ten أن هناك ما يقرب من ٢٩ عملا دراميا في رمضان تنتج منها شركة "سينرجي" ما يقرب من ١٤ عملا دراميا متنوعا ما بين التاريخي والاجتماعي والأكشن.

وأضاف أن هناك عددا من النجوم الكبار يعتبرهم "زينة رمضان" مثل الفنانة يسرا والفنان يحيي الفخراني؛ مشيرا إلى أن وجودهم هو مكسب للدراما المصرية بشكل كبير.

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