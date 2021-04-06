عمر كمال ينتهي من تسجيل تتر «أحسن أب» بمشاركة علي ربيع

انتهى مطرب المهرجانات عمر كمال من تسجيل تتر مسلسل "أحسن أب" الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع وأحمد فتحي وسامي مغاوري وهاجر أحمد وجيهان خليل ومراد مكرم، ويشارك الفنان علي ربيع في غناء التتر مع عمر كمال وتحمل الاغنية اسم "أحسن أب ده ولا إيه".وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا حول أب يحاول جاهدًا أن يكون مثاليًا في كل ما يفعله مع أسرته، وتقع له العديد من المفارقات، والمسلسل من تأليف أحمد محي ومحمد المحمدي وإخراج معتز التوني وإنتاج سينرجي.يشار إلى أن الفنان عمر كمال سيشارك في موسم رمضان المقبل كممثل لأول مرة من خلال مسلسل "بين السما والأرض"، حيث وقع الاختيار عليه من المخرج ماندو العدل ليقدم إحدى الشخصيات في المسلسل والذي انتهي من تصويرها بالفعل.