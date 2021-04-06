يستعد المواطنون لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الفضيل، لذا يبحث الكثيرون عن الأمور التي تفطر في نهار رمضان بهد\ف تجنبها وآداء العبادة على أكمل وجه، وهي التي وضحتها دار الإفتاء المصرية من خلال الأحكام الفقهية عبر صفحتها الرسمية، بهدف فهم الناس لأمور دينيهم بشكل صحيح.

"الدستور" ترصد خلال السطور التالية الأمور التي تفطر الصائم في نهار شهر رمضان.





مع اقتراب شهر رمضان 2021.. تعرف على مفطرات الصيام





هناك بعض الأمور التي تبطل الصيام معظمها واضحة، بينما هناك أمور أخرى اختلف حولها جمهور الفقهاء، وأما الأمور التي لم يختلف أحد على أنها تبطل الصوم، والتي جاءت كالتالي:

الأكل أو الشرب عمداً

الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب، وبالطبع يعتبر أكل أو شرب أي شيء عمدًا من مبطلات الصيام، وأي شيء يحل محل تناول الطعام أو الشرب يشاطره نفس الحكم ويبطل الصوم، على سبيل المثال تلقي السوائل عن طريق الوريد، وذلك لأنه يغذي الجسم مثل الطعام والشراب، وأما إذا أكل أو شرب ناسيًا فهنا يكمل صومه ويعتبر صحيحا وفقا لما قاله جمهور العلماء.

الجماع أو الاستمناء في نهار رمضان

الجماع يعد من مبطلات الصوم، حيث يعتبر الجماع خلال فترة الصيام مبطلًا له، وذلك خلال ساعات النهار والصوم، لكن هذا لا يعني الامتناع عنه طوال الشهر، بل من الممكن ممارسة الجماع بعد كسر الصيام في الليل، على شرط الاغتسال من بعده.

القيئ العمد

أيضا من مبطلات الصوم اليئ العمد، وهذا يعني تعمد إخراج كل ما في المعدة من طعام أو الشراب، وفي حالة إذا حدث هذا من غير قصد فيبقى الصائم على حاله دون كسر لصومه.

الحيض والنفاس

يستوجب على المرأة الحائض الإفطار، ولا يجوز لها الصوم، ويعتبر صومها باطلا وعليها قضاء تلك الأيام، وكذلك المرأة النفساء، ولا يجوز لها الصوم.

عندما تبدأ المرأة الحيض أو فترة ما بعد الولادة لا يجب عليها الصيام.

غسيل الكلى

كما تتضمن مبطلات الصوم أيضا، مريض الكلى وخضوعه للغسيل في نهار رمضان، فهذا يستوجب الفطر ولا يجوز له الصيام، فعند غسيل الكلى يتم إخراج الدم من ثم عودته مرة أخرى إلى جسم المريض مع بعض المواد والأغذية كالسكريات والأملاح، فقد أجمع جمهور الفقهاء على أن غسيل الكلى يعد من الأمور التي تبطل الصيام.

مبطلات الصوم المختلف حولها من جمهور الفقهاء

هناك العديد من الأمور التي تفطر في نهار رمضان، واختلف حولها الفقهاء، وهي بعض الأدوية العلاجية، مثل بخاخ الربو وهو ما يحتوي على مستحضرات طبية وأكسجين، حيث يصل محتوى البخاخ إلى الرئتين وليس المعدة، اختلف الجمهور حولها بين تفطر أو لا، وكذلك الحقنة الشرجية: مثل التحاليل أو المراهم المستخدمة في تخفيف الآم البواسير، وكذلك التخدير عن طريق الأنف كاستنشاق مادة مخدرة.

ومن الأمور التي اختلف الجمهور حولها بعض الإبر مثل البنسلين أو الأنسولين، وكذلك قطرة الأذن والأنف فاختلفوا المذاهب عليها فالبعض قال إنها تبطل الصيام والبعض الآخر قال أنها لا تبطل الصيام.