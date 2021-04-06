مواعيد وقنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير في رمضان 2021

أبطال وصناع مسلسل اللي مالوش كبير

مواعيد وقنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير في رمضان 2021 من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعدد كبير من النجوم؛ حيث يعد من المسلسلات المنتظرة هذا العام خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية كما يعد العمل الأول الذي يربطها بالفنان أحمد العوضي بعد الزواج منه.يبحث عدد كبير من محبي النجمة ياسمين عبد العزيز عن مواعيد وقنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير في رمضان 2021 المقرر عرضه بداية من الثالث عشر من أبريل الجاري الموافق الثلاثاء القادم الأول من شهر رمضان الكريم.يعرض مسلسل اللي مالوش كبير الجديد عبر قناة سي بي سي بصورة حصرية حيث أصبحت القناة هي العارضة لمسلسلات ياسمين للسنة الثالثة على التوالي وكان آخرها مسلسل ونحب تاني ليه رمضان الماضي، والعمل الجديد يعرض يوميا على شاشة سي بي سي العامة في تمام الساعة التاسعة مساء والساعة العاشرة وفقا للجدول الذي سيتم التوافق عليه بشكل نهائي خلال الأيام القادمة، على أن يعرض العمل بعدها بساعتين على شاشة سي بي سي دراما.يشارك في بطولة مسلسل اللي مالوش كبير عدد كبير من النجوم على رأسهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد والمسلسل من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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المسلسل الجديد تدور أحداثه حول فتاة من الطبقة المتوسطة التي تضطرهم الظروف للزواج من رجل ثري يكبرها بسنوات كثيرة ولكن سرعان ما تحاول التخلص منه وتدخل في علاقة عاطفية مع أحد الشباب الذي يحاول مساعدتها في مشكلاتها.