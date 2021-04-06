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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:32 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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ترأس اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأكد، خلال الاجتماع، أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات، والكافيهات، والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فوري مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، رؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، مطالبا بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات "الصحة، والتموين، والطب البيطري" للمرور على الأسواق والمحال التجارية، وتشديد الرقابة على المطاحن، والمخابز البلدية، ومستودعات الدقيق، والبوتاجاز، وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات، والأسواق العامة، والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها، والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

وشدد "عبدالعال" على ضرورة متابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة اللحوم، والدواجن، والأرز، والمستلزمات الرمضانية، كما أكد على متابعة التزام الأنشطة التجارية، والمولات، والمطاعم والكافيتريات، والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت، اعتبارًا من 17 أبريل الجاري، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووجه محافظ القاهرة برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم، لمواجهة أي طارئ خاصة في المرافق الخدمية، وعلي رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها، وقدم التهنئة لسكان العاصمة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والأمان، وأن يحفظ مصر وشعبها.

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