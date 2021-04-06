الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

أهمية الاستعلام عن الرقم التأميني

يبحث المصريون عنلأنه النواة الرئيسية لنظام المعلومات، حيث يتمّ تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأميني، بيانات الاسم ثلاثيًا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.قبل معرفة كيفية الحصول على الرقم التأميني عن طريق الرقم القومي يجب أن تعرف أن الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوفر عدة خدمات هي:1- معرفة الرقم التأميني من خلال الرقم القومي للمؤمن عليهم.2 - معرفة مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والاستعلام عن الاستقطاعات.3 - يستطيع صاحب المنشأة الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة وصيدها بالتفاصيل.4 - معرفة العمالة المستمرة في العمال بالمنشأة وتاريخ بدء الاشتراك وآخر أجر أساسي ومتغير.5 - معرفة العمالة المنتهى اشتراكهم التأميني بالمنشأة.6 - معرفة كشف حساب المنشأة وسداد وتسوية المديونيات7 - يستطيع أصحاب المعاشات معرفة الخدمات التأمينية لذويهم وبيانات ملفاتهم التأمينية.8 - الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة.9 - الاستعلام عن كل بيانات صاحب السيارة سواء كان فردًا أو شركة.

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الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى