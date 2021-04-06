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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:44 م
الرقم التأميني بالرقم
الرقم التأميني بالرقم القومي
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يبحث المصريون عن الاستعلام عن الرقم التامينى بالرقم القومي لأنه النواة الرئيسية لنظام المعلومات، حيث يتمّ تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأميني، بيانات الاسم ثلاثيًا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

أهمية الاستعلام عن الرقم التأميني

قبل معرفة كيفية الحصول على الرقم التأميني عن طريق الرقم القومي يجب أن تعرف أن الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوفر عدة خدمات هي:
1- معرفة الرقم التأميني من خلال الرقم القومي للمؤمن عليهم.
2 - معرفة مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والاستعلام عن الاستقطاعات.
3 - يستطيع صاحب المنشأة الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة وصيدها بالتفاصيل.
4 - معرفة العمالة المستمرة في العمال بالمنشأة وتاريخ بدء الاشتراك وآخر أجر أساسي ومتغير.
5 - معرفة العمالة المنتهى اشتراكهم التأميني بالمنشأة.
6 - معرفة كشف حساب المنشأة وسداد وتسوية المديونيات
7 - يستطيع أصحاب المعاشات معرفة الخدمات التأمينية لذويهم وبيانات ملفاتهم التأمينية.
8 - الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة.
9 - الاستعلام عن كل بيانات صاحب السيارة سواء كان فردًا أو شركة.

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الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 6-4-2021، الاستعلام عن الرقم التامينى بالرقم القومى من خلال الخطوات التاليه: -

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على النحو التالي: -
1 - الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.
2 - اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى من هنا.
3 - اضغط على ​​بدء الخدمة.
4 - إدخال البيانات الشخصية:- ( وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم- والاسم الأول للأم ).
5 - اضغط على أنا لست روبوت.
6 - اضغط على إرسال الطلب.
7 - بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

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